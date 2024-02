PMI nadal sugerują słabą koniunkturę

Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w przemyśle strefy euro spadł z 46,6 pkt w styczniu do 46,1 pkt w lutym, a oczekiwano wzrostu do 47 pkt. PMI dla sektora usług wzrósł jednak z 48,4 pkt do 50 pkt, czyli do poziomu odgradzającego recesję w danej branży od ekspansji. Łączny PMI dla przemysłu i sektora usług Eurolandu wzrósł natomiast z 47,9 pkt do 48,9 pkt, podczas gdy średnio oczekiwano jego wzrostu do 48,5 pkt.

Pozytywne sygnały napłynęły z Francji, gdzie indeksy PMI okazały się o wiele lepsze od prognoz. Wskaźnik dla francuskiego przemysłu wzrósł z 43,1 pkt do 46,8 pkt, a dla branży usługowej z 45,4 pkt do 48 pkt. Tymczasem w Niemczech, czyli największej gospodarce strefy euro, przemysłowy PMI spadł z 45,5 pkt do 42,3 pkt, a usługowy wzrósł z 47,7 pkt do 48,2 pkt. Średnio prognozowano, że pierwszy z nich wyniesie 46,1 pkt, a drugi 48 pkt.