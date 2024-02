Czy świat będzie lepszy w 2054?

Remedium na problem starzenia się społeczeństw oraz imigrację zastępczą,może być jednak robotyzacja i sztuczna inteligencja. Po co bowiem zatrudniać staruszka lub imigranta z Trzeciego Świata skoro wzrost gospodarczy będą wypracowywały roboty i algorytmy? Spadnie jednak popyt na pracę nie tylko takich osób. Goldman Sachs prognozuje, że generatywna sztuczna inteligencja może pozbawić pracy 300 mln ludzi. Eksperci z różnych instytucji od dawna traktują ją oraz robotykę jako zagrożenie dla wielu prac wykonywanych manualnie, a także dla zawodów umysłowych opartych na rutynowych czynnościach (takich jak sprzedaż czy decyzje urzędnicze). „Wciąż będą prawnicy, architekci, księgowi i menedżerowie, tylko będzie ich mniej, gdyż sztuczna inteligencja będzie zastępowała ich pracę. Zawody opiekuńcze są najmniej zagrożone, przynajmniej na tą chwilę. Automatyzacja tego rodzaju prac, w których ważne są interakcje społeczne, wydaje się być odległa, nawet jeśli zdobyły już rozgłos japońskie eksperymenty z robotami w sektorze opieki. (…) Większa część siły roboczej będzie zatrudniona w sektorze ochrony zdrowia, opieki i edukacji. Więcej czasu wolnego może też sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy” – piszą eksperci z brytyjskiego The Future of Work Hub.

A co z ludźmi, którzy nie będą nadawać się do opieki nad staruszkami i nauczania dzieci? Część znajdzie pewnie zajęcie przy konserwacji robotów, część w sektorze rozrywkowym, wojsku, policji czy w ulicznej gastronomii. Z pewnością powstaną również nowe zawody, związane z rozwojem technologicznym. Mimo to ogromne rzesze ludzi mogą pozostać bez zajęcia. Czy rządy będą więc im wypłacały minimalny dochód gwarantowany? Czy też rządząca sztuczna inteligencja uzna, że bezrobotni i mieszkańcy krajów słabiej rozwiniętych są niepotrzebnymi pasożytami i zdecyduje o ich eksterminacji?

Kwestia zasilania

Na drodze do realizacji scenariusza przewidującego tyranię sztucznej inteligencji może jednak stanąć Zielony Ład. Sztuczna inteligencja i roboty potrzebują bowiem prądu do działania. Jeśli będzie on zbyt drogi, to stanie się on barierą dla postępu technicznego. Tak może się stać, jeśli ambitne plany dekarbonizacji gospodarek (przewidujące cięcia emisji CO2 w UE o 90 proc. do 2040 r.) będą oparte na zawodnych technologiach odnawialnych. Taka transformacja będzie wymagała w UE 1,5 bln euro inwestycji rocznie do 2050 r. i ogromnych ilości stali, aluminium, miedzi oraz metali ziem rzadkich. I nie wiadomo, czy to realnie wpłynie na klimat.

Może więc lepiej oprzeć zieloną transformację na atomie lub poczekać na lepsze technologie w przyszłości?

Gdy gospodarka ludzka wyjdzie poza Ziemię

Za 30 lat poza Ziemią może już funkcjonować nowa ludzka gospodarka – na Marsie. Elon Musk, właściciel m.in. SpaceX, zapowiedział już, że do 2050 r. na Czerwonej Planecie powstanie miasto liczące 1 mln ludzi. Komponenty potrzebne do jego zbudowania mają zostać przetransportowane przez 1000 rakiet Starship. W 2021 r. w jednym ze swoich tweetów Musk już się żartobliwie mianował „Imperatorem Marsa”. Oby tylko jego marsjański eksperyment nie przekształcił się w dystopijną dyktaturę rodem z „Pamięci absolutnej”...

Niewątpliwie zbudowanie ludzkiej kolonii na Marsie będzie trudnym przedsięwzięciem, ale też otworzy przed ludzkością ogromne szanse. Otworzy drogę do eksploatacji bogactw naturalnych innych ciał Układu Słonecznego. Ludzkość będzie mogła więc sięgnąć po minerały skryte pod powierzchnią Księżyca czy planetoid. Zainteresowanie komercyjne może przyciągnąć choćby planetoida 16 Psyche, z której prawdopodobnie można pozyskać złoto, żelazo i nikiel, których wartość szacowana jest na 10 bld USD (1 biliard to milion miliardów). Naukowcy szacują, że cenne złoża surowców znajdują się na około 1,5 tys. spośród znanych nam planetoid. Na Księżycu znajdują się natomiast duże złoża Helu-3, czyli izotopu, który może zrewolucjonizować energetykę.