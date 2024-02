Inflacja konsumencka w USA znów sprawiła przykrą niespodziankę inwestorom

– Mimo to należy ocenić, że siła presji inflacyjnej jest ostatnio spójna z celem Fedu. Obniżki stóp procentowych w USA z obowiązującego od lipca ub.r. przedziału 5,25–5,50 proc. rozpoczną się, gdy tylko wśród członków FOMC ugruntuje się przekonanie, że jest to trwała tendencja. Prognozy fintechu Cinknciarz.pl zakładają, że nastąpi to w maju. Luzowanie polityki pieniężnej powinno zakończyć noszące znamiona korekty odbicie kursu dolara i uwypuklić atuty złotego – twierdzi Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

– Z perspektywy Fedu wzrost gospodarczy jest obecnie na tyle silny, by Fed nie czuł pilnej potrzeby obniżania stóp. Wzrost gospodarczy zwolni, ale pozostanie na tyle silny, by powstrzymać Fed przed cięciem stóp dłużej, niż on powinien. Tymczasem inwestorzy z rynku obligacji będą się cieszyć wyższymi rentownościami dłużej, niż oczekiwano – ocenia Bryce Doty, wiceprezes firmy Sit Investment Associates.

Krajobraz cenowy

Jak sobie radzi USA w walce z inflacją w porównaniu z innymi państwami rozwiniętymi? Pełnych danych za styczeń jeszcze nie ma. Wiadomo jednak m.in., że inflacja konsumencka w strefie euro wyhamowała w zeszłym miesiącu do 2,8 proc. W Niemczech wyniosła ona wówczas 2,9 proc. i była najniższa od czerwca 2021 r. We Francji zeszła z 3,7 proc. w grudniu do 3,1 proc. w styczniu, a we Włoszech lekko przyspieszyła do 0,8 proc. O ile jednak gospodarka USA rosła w końcówce roku w stosunkowo szybkim tempie 3,3 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), to strefa euro ledwo wówczas uniknęła recesji. Mimo osłabienia gospodarki oraz wyraźnego hamowania inflacji Europejski Bank Centralny nie spieszy się z cięciami stóp procentowych. Christine Lagarde, szefowa EBC, sugerowała, że do pierwszej obniżki może dojść dopiero w czerwcu. EBC wyraźnie nie chce luzować polityki pieniężnej wcześniej niż Fed, gdyż to osłabiłoby euro, co mogłoby podsycić inflację.

Tymczasem Chiny, czyli druga pod względem wielkości gospodarka świata, są nadal pogrążone w deflacji. Ceny konsumpcyjne spadły tam w styczniu o 0,8 proc. r./r. Od czerwca 2023 r. tylko w sierpniu wzrost cen był tam większy niż zero. Traktowane jest to jako jeden z sygnałów mówiących o osłabieniu gospodarki chińskiej. Ludowy Bank Chin obniżył jednak główną stopę przez ostatni rok tylko o 20 pkt baz., do poziomu 3,45 proc.