Chiński rynek znów trafił na reanimację

Hang Seng China Enterprises, czyli indeks spółek z Chin kontynentalnych notowanych w Hongkongu, na początku tego tygodnia niewiele dzieliło od dołka z października 2022 r. Jeśliby go przebił, to znalazłaby się on najniżej od 2005 r. Akcje firm z tego indeksu były aż o 36 proc. tańsze niż na giełdach w ChRL. Indeksy z Chin kontynentalnych również radziły sobie słabo w ostatnich miesiącach. Shanghai Composite spadł do najniższego poziomu od wiosny 2020 r. CSI 300, czyli wspólny indeks dla giełd w Szanghaju i Shenzen, był w tym tygodniu najniżej od ponad pięciu lat. MSCI China (indeks, w którym silnie reprezentowane są spółki technologiczne) zbliżył się do dołka z jesieni 2022 r., a od szczytu z 2021 r. stracił ponad 60 proc. We wtorek pojawiły się jednak doniesienia o tym, że chiński rząd chce wpompować na krajowe giełdy równowartość 278 mld USD. Mają one tam trafić poprzez konta państwowych spółek na rynkach offshore i poprzez połączenie tradingowe giełdy w Hongkongu z parkietami w Szanghaju i Shenzen. Sytuacja na giełdach stała się bowiem już tak kiepska, że zaniepokoiło to rząd. – Musimy podjąć bardziej zdecydowane i efektywne działania, by ustabilizować rynki i zaufanie – zadeklarował premier Li Qiang. Czy mamy więc już do czynienia z początkiem solidnego odbicia na chińskich rynkach, czy raczej to będzie „odbicie zdechłego kota”? Na razie wśród ekspertów jest sporo sceptyków.