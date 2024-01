Pierwsze cięcie stóp będzie w czerwcu?

Decydenci z Europejskiego Banku Centralnego zaczęli sugerować, że do pierwszego cięcia stóp procentowych w strefie euro może dojść najwcześniej w czerwcu. Christine Lagarde, prezes EBC, stwierdziła w środowym wywiadzie dla Bloomberg TV, że do cięcia stóp dojdzie najprawdopodobniej latem. Joachim Nagel, prezes Bundesbanku, powiedział w zeszłym tygodniu, że okolice wakacji mogą być dobrym momentem na rozważenie obniżek. Boštjan Vasle, szef Banku Słowenii, zadeklarował, że przedwczesnym byłoby oczekiwanie na pierwsze cięcia stóp na początku drugiego kwartału. Gediminas Šimkus, prezes litewskiego banku centralnego, stwierdził z kolei, że jest nastawiony „mniej optymistycznie niż rynki” co do cięć w marcu i kwietniu.