Według wstępnych danych stopa inflacji w Niemczech w listopadzie 2023 r. wyniosła 3,2 proc.. Jest to najniższy poziom od czerwca 2021 r. (+2,4 proc.). Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje również, że wobec października ceny konsumenckie spadły o 0,4 proc.. Oczekuje się, że stopa inflacji po wyłączeniu żywności i energii, często nazywana inflacją bazową, wyniesie 3,8 proc., więc do celu 2 proc. jeszcze daleka droga. Stopa inflacji HICP spadła w listopadzie do 2,3 proc. Analitycy ankietowani przez Reuters oczekiwali, że spadnie do 2,6 proc.

Największy tłumiący wpływ na dynamikę inflacji w listopadzie

miał spadek cen energii rok do roku o 4,5 proc. Zastosowano tu efekt bazy

wynikający z bardzo wysokiego poziomu cen w roku poprzednim. Ponadto ceny

żywności (+5,5 proc.) nie wzrosły w listopadzie 2023 r. tak bardzo jak w

poprzednich miesiącach.

Rok temu inflacja nadal utrzymywała się na poziomie dwucyfrowym. I chociaż spadająca inflacja nie jest tym samym, co faktyczny spadek cen, proces dezinflacji jest niezwykły - podkreślają analitycy ING. W listopadzie, podobnie jak w poprzednich miesiącach, głównymi czynnikami wpływającymi na spadek inflacji były korzystne efekty bazy w niemal wszystkich sektorach gospodarki, a także faktycznie spadające ceny energii i obniżki cen usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką i hotelarstwem. Jedynym niepokojącym zjawiskiem był według specjalistów miesięczny wzrost cen żywności.

Niepokojąca jednak jest też prognoza na grudzień. – Jest prawdopodobne, że inflacja zasadnicza ponownie tymczasowo wzrośnie do około 4 proc. w grudniu ze względu na efekt bazy – powiedział Timo Wollmershaeuser, dyrektor ds. prognoz w Ifo. Dzieje się tak dlatego, że ceny gazu w indeksie cen konsumpcyjnych gwałtownie spadły, gdy rząd pokrył grudniowe rachunki w 2022 r. – Ale stopa inflacji spadnie poniżej 3 proc. już na początku przyszłego roku – dodał Wollmershaeuser.

A według ING patrząc w przyszłość, proces dezinflacji powinien być kontynuowany. – W rzeczywistości tegoroczny spadek inflacji ogółem był głównie skutkiem efektu bazy. Kolejny etap dezinflacji będzie napędzany zacieśnieniem polityki pieniężnej EBC . Osłabienie popytu na skutek wyższych stóp procentowych powinno w kolejnych miesiącach przełożyć się na faktyczne spadki cen – podkreślili. Znajduje to już odzwierciedlenie w oczekiwaniach dotyczących cen sprzedaży, które w sektorze usług zaczęły znacząco spadać, podążając za wcześniejszym trendem w przetwórstwie przemysłowym. I przeciwnie niż Wollmershaeuser uważają, że inflacja ogółem w Niemczech powinna w grudniu jeszcze bardziej spaść i w 2024 r. ustabilizować się w przedziale 2–3 proc.