Amerykańscy konsumenci wydali w tegoroczny Czarny Piątek na zakupy online rekordowe 9,8 mld USD - mówią dane Adobe Analytics. Sprzedaż w tej formie wzrosła o 7,5 proc. rok do roku. Czarny Piątek to dzień dużych promocji w sklepach po Święcie Dziękczynienia, tradycyjnie uznawany za inaugurację bożonarodzeniowego sezonu sprzedaży. Sprzedaż online w samo Święto Dziękczynienia wyniosła natomiast 5,6 mld USD i była o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Swoje dane dotyczące sprzedaży online w Czarny Piątek podała też firma Salesforce, która używa innej metodologii niż Adobe. Z jej wyliczeń wynika, że sprzedaż w USA sięgnęła aż 16,4 mld USD i była o 9 proc. wyższa niż przed rokiem. Na całym świecie wyniosła ona 70,9 mld USD i wzrosła o 8 proc. rok do roku. Salesforce nie podaje danych dotyczących poszczególnych krajów, ale wskazuje, że sprzedaż online w Europie Wschodniej wzrosła aż o 24 proc.

Co dane o sprzedaży podczas Czarnego Piątku mówią o amerykańskim konsumencie? Przede wszystkim sugerują one to, że okazał się być dosyć odporny na inflację, a jego nastroje są na tyle dobre, by zwiększać wydatki w sezonie świątecznym.

Według danych Mastercard Spending Puls, sprzedaż detaliczna w USA (zarówno prowadzona w sklepach stacjonarnych jak i online) wzrosła w Czarny Piątek o 2,5 proc. rok do roku.