Recesja jest coraz bardziej prawdopodobna

Łączny wskaźnik PMI dla przemysłu i sektora usług strefy euro wzrósł z 46,5 pkt w październiku do 47,1 pkt w listopadzie. Nadal sugeruje on jednak recesję – tak jak każdy jego odczyt poniżej 50 pkt.

PMI dla przemysłu Eurolandu zwiększył się z 43,1 pkt do 44,3, podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost do 43,4 pkt. Wskaźnik dla sektora usług wzrósł natomiast z 47,8 pkt do 48,2 pkt, a oczekiwano zwyżki do 48 pkt. Z sondaży PMI wynika również, że spółki ze strefy euro zaczęły po raz pierwszy od trzech lat zmniejszać zatrudnienie.