Rosja: życie z trzycyfrowym dolarem

— zakaz wykupu przez rosyjskie spółki akcji od nierezydentów;

— spowolnienie wychodzenia firm zagranicznych z rynku rosyjskiego.

Propaganda już nie działa

Nie można wykluczyć wprowadzenia takich środków, przynajmniej tymczasowo, gdyż jeśli dolar ustabilizuje się powyżej poziomu 100 rubli, zacznie to podważać zaufanie Rosjan i biznesu do waluty krajowej oraz zdolności banku centralnego i ministrem finansów do kontroli sytuacji. W tym kontekście nie można wykluczyć, że władze finansowe będą mogły stosować kontrole dewizowe.

Na razie Kreml robi dobrą minę. Prezydencki doradca Oreszkin, po kolejnym silnym osłabieniu rubla 5 października stwierdził, że „Wcześniej czy później on (rubel – przyp. red.) się umocni”. Rosjanie jednak wiedzą swoje. Analitycy nie są oni optymistami, co do zachowania waluty krajowej. Dlatego Rosjanie i przedsiębiorcy będą musieli stopniowo przyzwyczajać się do życia z dolarem, który jest już trzycyfrowy.