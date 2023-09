The Wall Street Journal: Marsalek oskarżony o szpiegostwo

Zmieniające się otoczenie regulacyjne oraz sposób stosowania regulacji w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie rad nadzorczych i na ryzyko osób fizycznych związane z pełnieniem funkcji w radzie. Jednocześnie czynniki te nie są kompensowane przez wzrost wynagrodzeń, co prowadzić może do negatywnej selekcji, a przez to do obniżenia poziomu ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych.