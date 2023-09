The Sun: Chatbot lepszy od doktora?

Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że Enea sprzeda akcje górniczej spółki po cenie zbliżonej do tej, którą oferował Skarb Państwa. Teraz Enea chce znacznie więcej. Projekt wydzielenia elektrowni węglowych ze spółek stoi, i to może motywować do starań o lepsze pieniądze.