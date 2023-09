Inflacja na świecie jeszcze nie zamierza się poddawać

Wygląda na to, że również Europejski Bank Centralny nastawia się na długą walkę z inflacją. Według agencji Reutera przedstawi on w czwartek prognozę, zgodnie z którą w 2024 r. inflacja konsumencka ma nadal przekraczać 3 proc. To zwiększa prawdopodobieństwo scenariusza, w którym stopy procentowe będą utrzymywane dłużej na wysokim poziomie.

Dane o brytyjskiej inflacji za sierpień zostaną opublikowane dopiero w przyszłą środę (dane za lipiec mówiły o jej wyhamowaniu do 6,8 proc.). Dzień później decyzję w sprawie stóp ma podjąć Bank Anglii. Oczekiwana przez większość uczestników rynku jest podwyżka głównej stopy o 25 pkt baz., do 5,5 proc. To może być ostatnia podwyżka w tym cyklu. Andrew Bailey, prezes Banku Anglii, stwierdził bowiem, że stopy są bliskie szczytu. Huw Pill, główny ekonomista tej instytucji, powiedział natomiast, że trajektoria stóp procentowych, będzie bardziej przypominała Górę Stołową niż Mt. Everest. Zasugerował więc, że stopy pozostaną długi czas na szczytowym poziomie.

Wyjątki od reguły

Niedawna decyzja naszej Rady Polityki Pieniężnej o obniżce głównej stopy procentowej z 6,75 proc. do 6 proc., pokazuje jednak, że niektóre banki centralne mogą zdecydować się na luzowanie polityki, jeszcze zanim inflacja zbliży się do celu. Wszak w Polsce inflacja zmalała jedynie z 10,8 proc. w lipcu, do 10,1 proc. w sierpniu. Na Węgrzech wyhamowała z 17,6 proc. do 16,4 proc. Narodowy Bank Węgier utrzymuje bazową stopę procentową na poziomie 13 proc., ale w tym roku już czterokrotnie obniżył jednodniową stopę depozytową. W sierpniu została ścięta o 100 pkt baz., do 14 proc. W Czechach bank centralny od ponad roku utrzymuje główną stopę na poziomie 7 proc. Choć inflacja zeszła tam z 8,8 proc. w lipcu do 8,5 proc. w sierpniu, to Narodowy Bank Czech wyklucza cięcia stóp.

Na zupełnie innym etapie reakcji na inflację jest Japonia. Kazuo Ueda, prezes Banku Japonii, dopiero kilka dni temu zasugerował, że może skończyć z polityką ujemnych stóp procentowych. Ten scenariusz będzie możliwy, jeśli Bank Japonii będzie miał w grudniu dane wskazujące, że wzrost płac jest trwały. Obecnie główna stopa w Japonii wynosi minus 0,1 proc., a inflacja konsumencka sięgała w lipcu 3,3 proc.

Do nielicznego grona krajów, gdzie inflacja nie sprawia problemów, należą Chiny. W sierpniu wyniosła ona tam o,1 proc., co przerwało krótki okres deflacji. Bardzo niskie tempo wzrostu cen jest jednak powodem do zmartwień dla ekonomistów, gdyż wskazuje na słabnięcie drugiej pod względem wielkości gospodarki świata. Deflacja może jeszcze wrócić i być eksportowana przez Chiny w świat. – Odczyty inflacji wciąż wskazują na słaby popyt i konieczność dalszego wspierania wzrostu w bliskiej przyszłości – twierdzi Zhou Hao, główny ekonomista firmy Guotai Junan International. Na razie w sierpniu w deflacji były pogrążone: Armenia, Seszele, Sudan Płd. i Kostaryka.

Spośród krajów, które opublikowały dane za sierpień, najwyższej inflacji doświadczały: Zimbabwe (77,2 proc.), Turcja (58,9 proc.) i Ghana (40,1 proc.). Sierpniowe odczyty z Argentyny, Libanu i Wenezueli mogą być jednak jeszcze wyższe. W lipcu inflacja wyniosła tam bowiem odpowiednio: 113 proc., 252 proc. i 398 proc.