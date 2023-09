Wstrząsy spowalniają wzrost w Europie

Obniżka stopy referencyjnej do 6 proc. oznacza, że – jak to dotychczas bywało – banki zaczną szybko zmniejszać oprocentowanie depozytów. Tymczasem nie jest powiedziane, że inflacja odpuści. Deponenci muszą zatem wciąż czekać, by ich lokaty zaczęły przynosić realne zyski.