Komisja Europejska: UE coraz bliżej recesji, zwłaszcza Niemcy

- Unia Europejska uniknęła recesji zimą, co było nie lada osiągnięciem biorąc pod uwagę skalę szoków, z którymi się mierzyliśmy. Ale liczne przeciwności, z którymi gospodarki Europy zmagają się w tym roku, doprowadziły do słabszego wzrostu niż oczekiwaliśmy wiosną – skomentował nowe prognozy KE Paolo Gentiloni, unijny komisarz ds. gospodarki.

Inflacja hamuje mocniej, ale nadal powyżej celu

Silniejsze od oczekiwań spowolnienie prowadzi do silniejszego hamowania inflacji, ale tylko w tym roku. Prognozy KE dotyczące inflacji w przyszłym roku są bardziej pesymistyczne od tych z wiosny.

Analitycy z Komisji Europejskiej przewidują obecnie, że poziom cen konsumpcyjnych w strefie euro zwiększy się w br. o 5,6 proc. po zwyżce o 8,4 proc. w ub.r. W 2024 r. inflacja spaść ma do 2,9 proc., co wciąż będzie wynikiem przewyższającym cel Europejskiego Banku Centralnego. Wiosenne prognozy wskazywały na wyhamowanie inflacji w br. do 5,8 proc., a w 2024 r. do 2,8 proc.

Także w Polsce cel inflacyjny NBP się nie przybliża. W ocenie KE, w tym roku inflacja nad Wisłą wyniesie 11,4 proc., zamiast 11,7 proc. Prognozy na 2024 r. pozostały jednak bez zmian: poziom cen konsumpcyjnych w Polsce zwiększyć ma się o 6,1 proc., zamiast o 6 proc.

- Bardzo wysoka inflacja zbiera swoje żniwo, choć teraz już opada. Po okresie słabości, wzrost gospodarczy powinien się delikatnie odbić w przyszłym roku, czemu sprzyjał będzie solidny rynek pracy, rekordowo niskie bezrobocie i słabnąca presja na wzrost cen – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE. Jak jednak podkreślił, wszelkie prognozy w dzisiejszych warunkach obarczone są dużą niepewnością.