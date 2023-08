Strefa euro nie wymknie się recesji

Główna składowa przemysłowego PMI, wyrażająca zmianę produkcji w porównaniu z poprzednim miesiącem, w sierpniu wyraźnie wzrosła – do 43,7 pkt, z 42,7 pkt w lipcu – ale i tak pozostała wyraźnie poniżej 50 pkt. Nie ma więc mowy o bliskim końcu recesji w tym sektorze, który – jak ocenia Mark Wall, główny ekonomista Deutsche Banku w Europie – boryka się nie tylko z cyklicznym osłabieniem aktywności, ale też strukturalnymi problemami, np. spadkiem konkurencyjności z powodu wzrostu kosztów energii. Na domiar złego w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski, recesja w przetwórstwie jeszcze się pogłębiła. Główna składowa przemysłowego PMI zmalała tam w sierpniu do 39,7 pkt, z 41 pkt w lipcu. Tak nisko była poprzednio w apogeum pierwszej fali Covid-19.

Wewnętrzne silniki

Problemy niemieckiego przemysłu nie oznaczają, że w Polsce można zapomnieć o ożywieniu w tym sektorze. Wprawdzie w lipcu do spadku produkcji sprzedanej przemysłu (o 2,7 proc. rok do roku i 1 proc. miesiąc do miesiąca po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych) ewidentnie przyczynił się słabszy popyt z zagranicy. – Dane, którymi dysponujemy, pokazują, że wszystko idzie po staremu i niemiecki eksport ciągnie w dół również eksport polski. Na pewno nie pomaga nam dużo mocniejszy realny kurs walutowy – mówi „Parkietowi” Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Jak jednak dodaje, polski przemysł może liczyć na odbicie popytu wewnętrznego.

– Prognozujemy, że kurs będzie słabszy w horyzoncie roku, być może dużo słabszy. Przede wszystkim jednak czekamy na pobudkę konsumenta, napędzaną wzrostem płac realnych i oszczędnościami. Impulsem mogą okazać się transfery fiskalne – tłumaczy Mazurek. Według niego w najbliższym czasie do gospodarstw domowych trafi równowartość co najmniej 1,5–2 proc. PKB (14. emerytura, 800+, „Kredyt 2 proc.”), a płace zostaną pociągnięte w górę przez decyzje administracyjne i strajki w budżetówce. – Nie można też zapominać o nadchodzącym rozluźnieniu polityki pieniężnej. To z pewnością będzie stanowiło przeciwwagę dla wyników eksportowych. Gdzieś w tle będzie się toczyć proces inwestycyjny w ramach modelowania łańcuchów dostaw na nowo. Zanim zobaczymy większą produkcję, mamy głównie efekt na zagregowanym popycie. To niejako nowe wsparcie dla gospodarki – mówi ekonomista.

Recesja w sektorze usługowym w strefie euro w ocenie części komentatorów może stać się argumentem dla Europejskiego Banku Centralnego, aby zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych. To zwiększałoby szanse na to, że koniunktura za Odrą niedługo zacznie się poprawiać. Jak jednak zauważa Bert Colijn, ekonomista z ING, PMI sugeruje też, że w sektorze usługowym presja na wzrost cen nie tylko nie słabnie, ale nawet się nasila. W takich okolicznościach EBC może uznać, że polityka pieniężna wciąż nie jest dostatecznie restrykcyjna.