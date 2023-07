Netflix ma więcej abonentów. Pomogła wojna z dzieleniem kont

Netflix nie zdradził jaka część nowych użytkowników zdobytych w II kw. br. to osoby, które do tej pory współdzieliły konto. Tak jak i nie podaje, ile osób korzysta już z wprowadzonego w niektórych krajach abonamentu za dostęp do wersji z reklamami. Zdradził tylko, że liczba osób, które korzystają z wersji z reklamami podwoiła się w porównaniu z pierwszym kwartałem br. Nadal jednak nie jest istotna z punktu widzenia całości biznesu platformy.

To, gdzie przybywa osób, które płacą za serwis mniej widać po średnim rachunku, który płaci się za dostęp do Netfliksa na świecie.

Z pominięciem zmienności kursu dolara wobec lokalnych walut w USA i Kanadzie był on w II kw. podobny jak rok wcześniej, a nawet lekko urósł. Rosły też opłaty za serwis w Ameryce Łacińskiej. Tam to tendencja widoczna od kwartałów.

Inaczej jest w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) – największym pod względem liczby subskrybentów od drugiego kwartału ub.r. Tu średnia opłata za platformę spadła w ujęciu realnym po raz pierwszy: o 1 proc. do 10,9 dol. Spadła też średnia opłata za Netfliksa w krajach Azji.

Menedżerowie Netfliksa nie kryją już, że konkurencja na rynku rozrywki wideo jest duża, a polityka cenowa to jeden z najważniejszych elementów walki o użytkowników.

Mimo widocznych trudności w trzecim kwartale ich zdaniem streamingowa platforma powiększy przychody do 8,52 mld dol. (wzrost o 7,5 proc. rok do roku), zysk operacyjny o 1,89 mld dol. (wzrost o 23,5 proc.), a na czysto ma zarobić 1,58 mld dol. (wobec 1,4 mld dol. rok wcześniej).