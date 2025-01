Dolar spada, WIG20 w górę. Rządzą Netflix i AI

Przecena w Chinach

Piotr Neidek, BM mBanku

Hang Seng Index ponownie ma problem z utrzymaniem się nad psychologiczną barierą 20000 punktów. W okolicy godziny 7.00 skala przeceny wynosiła 1,6% i była największa pośród wszystkich azjatyckich parkietów. Pod kreską znajduje się Shanghai Composite Index. Spadek rzędu 1% nie zmienia jeszcze średnioterminowej sytuacji technicznej chińskiego indeksu. Od października trwa konsolidacja, a w styczniu już raz udało się obronić kluczowe wsparcie 3100 – 3200 pkt. Jednakże niedźwiedzie nie odpuszczają. Do Święta Wiosny pozostało już tylko kilka dni i wygląda na to, że Rok Smoka zakończy się bez większego przełomu na rynkach.

Paryski indeks dawno nie był tak mocny jak ostatnio. Wczorajsze podbicie o 0,5% przybliżyło CAC 40 do średnioterminowego oporu. Ostatni raz tak wysoko jak obecnie benchmark francuskiej giełdy był we wrześniu ubiegłego roku. Kilka dni temu została przerwana średnia dwustusesyjna. Jest to kolejny powód do optymizmu. Przymykając oko na fakt, że od miesięcy trwa konsolidacja a CAC 40 może poruszać się w kanale, sytuacja wygląda na optymistyczną. Może przeszkadzać wykupienie, ale to akurat jest drugorzędna kwestia. Momentum sprzyja bykom, nastroje korzystne a formacje świecowe zdają się pokazywać, że byki są w znakomitej kondycji. W końcu mają za sobą wielomiesięczną rekonwalescencję.

Po mocnym tygodniu wzrosty kontynuuje S&P500. Wtorkowe podbicie o 0,9% przybliżyło indeks do historycznych szczytów. Widać je na horyzoncie, momentum sprzyja bykom, jednakże końca konsolidacji wciąż nie widać. Indeks szerokiego rynku jest już piąty raz atakuje strefę 6000 punktów. W poprzednich przypadkach zwycięsko z pojedynku wychodziły niedźwiedzie. Najdłuższy okres przebywania powyżej 6000 pkt to niespełna trzy tygodnie. Brakuje zatem wytrwałości i konsekwencji.

sWIG80 wciąż nie może poradzić sobie z ruchomym oporem. Średnia dwustusesyjna ponownie zatrzymała kontrę popytu. Jak na razie jest to klasyczny przypadek, kiedy to inwestorzy, zarówno w wersji materialnej jak i niematerialnej, widząc przeszkodę, czekają na rozwiązanie problemu przez „rynek”. Algorytmy są dużo bardziej wrażliwe na fakt, że indeks reprezentujący dany sektor spółek, walczy z kluczowym oporem. Wczoraj nie było rozstrzygnięcia, co nie oznacza, że nie pojawi się ono w najbliższych dniach. Tak naprawdę gdyby byki były słabe, to nie wróciłyby po dwóch tygodniach do tych samych poziomów. Apetyt na hossę rośnie, co w przypadku małych spółek jest szczególnie optymistyczne.

Cała uwaga skupiona jest jednak na wykresie USD/PLN oraz WIG20. Złoty przestał słabnąć i jest szansa na zmianę trendu. Natomiast indeks blue chips atakuje średnioterminowy opór. Wczorajsze zamknięcie 2332 pkt okazało się najwyższe od trzech miesięcy. Brakuje jednak efektownego wybicia i efektywnego zamknięcia dnia powyżej 2375 pkt. Teoretycznie 40-50 punktów jest do zrobienia w jedną sesję, tym bardziej, że byki są spragnione walki. Jednakże na bieżących poziomach wielokrotnie już się zmieniał trend. Ciekawie prezentuje się WIG20USD. Indeks czwarty miesiąc z rzędu walczy o obronę górnego ograniczenia kanału. Nie można wykluczyć, że tym razem popyt zdoła pokazać siłę a na wsparciu pojawi się świeca o optymistycznym wydźwięku.