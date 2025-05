Streamingowi giganci z zyskami. Szykuje się nowe otwarcie

Wielki powrót HBO

Tym bardziej dziwić może decyzja zarządu WBD, którą prezes David Zaslav ogłosił pod koniec minionego tygodnia. Max zmieni nazwę. Zdecydowano, że do szyldu wróci dobrze znany widzom skrót HBO, z którego zrezygnowano przy podboju Europy w 2024 r.

Biuro prasowe WBD w Polsce potwierdza, że plan dotyczy także naszego rynku.

Szefostwo WBD tłumaczy decyzję o rebrandingu globalnym wzrostem streamingowego biznesu. Argumentuje, że to dzięki strategii utożsamianej ze stacją HBO, aby produkować mniej treści, a lepszej jakości, z oferty streamingowej grupy w rok skorzystało ponad 22 mln nowych abonentów i jest na dobrej drodze, by w 2026 r. zwiększyć wynik do ponad 150 mln. – Nie ma dziś konsumenta, który twierdziłby, że potrzebuje więcej treści, ale większość konsumentów twierdzi, że chcą treści lepszych – uważają w WBD.

To kierowanie się tą potrzebą użytkownika sprawiło, że z 3 mld USD straty biznes streamingowy WBD wyszedł na plus.

W I kwartale br. już wszystkie trzy największe biznesy streamingowe na świecie przynoszą właścicielom zyski. Tyle że zestawienie danych Netfliksa i jego rywali wskazuje, że pod względem finansowym firmy dzieli przepaść. Biznes streamingowy Disneya jest mniej więcej o połowę mniejszy pod względem przychodów, a zysk tej części rozrywkowego koncernu jest dziesięć razy mniejszy niż numeru jeden.

Koniec liberalizmu

WBD planuje nowe otwarcie marketingowe platformy Max w znamiennym momencie. Po pierwsze, w tym roku swój serwis streamingowy chce otworzyć stacja telewizyjna Fox, a więc pojawi się nowa konkurencja.