Z kolei w styczniu Bloober poinformował, że planuje w 2025 r. wydać grę o nazwie kodowej "M".

Działalność operacyjna grupy obejmuje trzy segment operacyjne. Pierwszym są projekty wewnętrzne, realizowane przez Bloober Team, wydawane zarówno w formule self-publishing przez spółkę, jak i w formule współpracy z zewnętrznym wydawcą lub platformholderem. W ramach tego segmentu grupa kwalifikuje między innymi: Projekt B, Projekt C, Projekt G, The Medium, Observer System Redux, Blair Witch, Layers of Fear oraz Layers of Fear II. Drugi segment obejmuje pozostałe projekty deweloperskie, realizowane przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz spółkami zależnymi i stowarzyszonymi. W ramach tego segmentu grupa kwalifikuje między innymi: Layers of Fear (2023), Projekt E, Projekt F, Projekt I, Projekt J, Projekt M i Projekt R.

Trzeci segment to działalność komplementarna, w tym projekty, które uzupełniają portfolio produktowe grupy.