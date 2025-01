Umocnienie się polskiej waluty zbiegło się z wybiciem oporu przez WIG20. Takie połączenie siły indeksu z aprecjacją złotego, to optymistyczny sygnał w średnim terminie. Benchmark największych spółek pokonał zarówno listopadowe maksima jak i październikowe szczyty. Wczoraj WIG20 dotarł do średniej dwustusesyjnej, która obecnie stanowi kolejne wyzwanie dla byków. Nie można wykluczyć, że nie uda się tego zrobić za pierwszym podejściem, ale warunki na wykresie są obecnie bardzo korzystne.

Nadal w górę

Dominik Osowski, BM BNP Paribas BP

W środę WIG20 kontynuował serię zwyżek i zakończył dzień na poziomie 2362 pkt, co oznacza wzrost o 1,28%. Była to czwarta wzrostowa sesja z rzędu. Dobrze radził sobie przede wszystkim sektor bankowy, na czele z PKO BP, którego notowania rosły o 4,5%. Korekta dotknęła jednak notowań CD Projektu. Na początku sesji akcje zdołały wyznaczyć nowy szczyt obecnego trendu na poziomie ponad 220 zł, po czym inwestorzy zdecydowali się zrealizować część zysków po ostatnich wzrostach i akcje studia staniały o blisko 5%.

Wczoraj GUS opublikował m.in. dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu, która w grudniu wzrosła o 0,2% r./r., co było odczytem poniżej oczekiwań rynku, które mówiły o wzroście o 1,8%. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 9,8%, a zatrudnienie spadło o 0,6%.

Wzrosty na rodzimym rynku wpisywały się w to, co działo się na parkietach w Europie. Niemiecki DAX wzrósł o ponad 1% i osiągnął rekordowy poziom. Z kolei francuski CAC 40 zyskał 0,86%. Inwestorzy pozytywnie oceniają łagodniejsze stanowisko, jakie prezydent USA Donald Trump przyjął w sprawie ceł wobec Unii Europejskiej i Chin. Również na Wall Street padły rekordy. S&P 500 po raz pierwszy w historii sięgnął 6100 pkt. Na celowniku inwestorów były przede wszystkim akcje spółek technologicznych po ogłoszeniu w Białym Domu projektu Stargate. Jest to inwestycja do 500 mld USD w budowę centrów danych i architekturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji.

Dziś poznamy kolejne dane z polskiej gospodarki. GUS poda wyniki handlu detalicznego i produkcji budowlano-montażowej. Ekonomiści BNP Paribas BP spodziewają się, że konsumenci zwiększyli swoje wydatki w okresie świątecznym, a sprzedaż wzrosła o 3,2% r./r. Tymczasem ze względu na wysoką bazę porównawczą (grudzień 2023 r.) prognozujemy, że w budownictwie wolumen produkcji spadł o ponad 10% r./r. Uważamy jednak, że w związku z wydatkowaniem środków unijnych w tym roku prace budowlane wyraźnie się rozkręcą.