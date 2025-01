Rekordowe kwartalne wyniki Netflixa wypychają akcje o ponad 11% w handlu posesyjnym

Spółka pokazała przychody za 4Q wynoszące 10,25 mld $, co stanowi wzrost o 16% r/r. Wynik ten jest o 0,14 mld $ wyższy od przewidywań konsensus. Jest to najwyższa wartość kwartalnej sprzedaży w historii spółki. Za tak imponujący wynik odpowiada mocny wzrost płatnych subskrypcji, których liczba przebiła w 4 kwartale 300 mln kont. Oznacza to wzrost o 18,91 mln nowych subskrybentów, co stanowi największy wzrost subskrypcji w historii (jest to ponad 3-krotnie większy wzrost niż w przypadku zeszłego kwartału i o 44% wyższa liczba od poprzedniego roku).

U podstaw mocnego kwartału stały przede wszystkim sukcesy produkcji platformy, a także zaskakująco udany ruch w stronę streamingu wydarzeń sportowych. Drugi sezon serialu Squid Games okazał się znacznie większym sukcesem niż spółka zakładała, a zgodnie z informacjami opublikowanymi w liście do akcjonariuszy może być to najchętniej oglądany sezon oryginalnej produkcji platformy w historii spółki. Jednocześnie, walka Jake’a Paula z Mike’em Tysonem okazała się ogromnym sukcesem, a zeszłoroczne świąteczne mecze NFL ustanowiły nowy rekord oglądalności wśród transmitowanych przez platformę meczy w historii tej ligi z średnią oglądalnością na poziomie 24,1 mln i 24,3 mln widzów.

Nieco gorzej wypada w ostatnim kwartale marża operacyjna, która sezonowo spadła do najniższej wartości w całym 2024 r. i wyniosła 22,2% (-7,4 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Warto jednak zaznaczyć, że wartość ta wciąż była wyższa od prognoz spółki, a także o 5,3 p.p. przerosła zeszłoroczną marżę. To łącznie przyczyniło się do osiągnięcia przez Netflixa marży operacyjnej w całym 2024 r. na poziomie 27% (+6 p.p. r/r).

Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 4,27 $, co stanowi ponad 2-krotnie wyższą wartość od zeszłorocznej.