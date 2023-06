Ludowy Bank Chin obniżył główną stopę procentową (jednoroczną pożyczkową prime) o 10 pkt baz., do 3,55 proc., oraz pięcioletnią stopę pożyczkową prime z 4,3 proc. do 4,2 proc. To pierwsza ich podwyżka od sierpnia.

To cięcie było poprzedzone w zeszłym tygodniu obniżkami dwóch innych stóp procentowych. Te obniżki mają za zadanie pobudzić gospodarkę chińską po tym, jak wiele oficjalnych statystyk z ostatnich tygodni zaczęło wskazywać na spowolnienie gospodarcze.