W kwietniu 2023 r. ceny producentów artykułów rolnych były o 6,5 proc. niższe niż w kwietniu 2022 r. Jest to pierwszy spadek cen w porównaniu do miesiąca wcześniej od marca 2021 r. W marcu 2023 r. ceny nieznacznie wzrosły o 1,1 proc. Za spadek cen w kwietniu 2023 roku odpowiada efekt bazy ze względu na bardzo wysoki poziom cen w roku poprzednim. W kwietniu 2022 r. ceny producenta produktów rolnych wzrosły o 40,0 proc. w porównaniu z kwietniem 2021 r. Jak podaje również Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ceny spadły o 2,3 proc. w porównaniu do marca 2023 r.

Reklama

W porównaniu z rokiem poprzednim ceny produktów roślinnych i zwierzęcych kształtowały się w rozbieżnych kierunkach. Na przykład w kwietniu 2023 r. ceny produktów roślinnych spadły o 20,0 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, podczas gdy ceny produktów zwierzęcych wzrosły (+3,9 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r.). W marcu 2023 r. tempo zmian wyniosło -14,3 proc. dla produktów roślinnych i +13,0 proc. dla produktów pochodzenia zwierzęcego. W porównaniu do poprzedniego miesiąca produkty roślinne były w kwietniu 2023 r. tańsze o 2,0 proc., a produkty pochodzenia zwierzęcego o 2,5 proc.

Spadek cen produktów roślinnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wynika m.in. ze spadających cen zbóż. W kwietniu 2023 r. były one o 38,3 proc. niższe niż w kwietniu 2022 r. Również tutaj za silny spadek odpowiada przede wszystkim efekt bazy: w kwietniu 2022 r. ceny zbóż były o 77,6 proc. niższe niż w kwietniu 2021 r. w wyniku wojny w Ukrainie. W marcu 2023 r. zmiana rok do roku wyniosła już -30,4 proc.. W porównaniu z marcem 2023 r. ceny zbóż spadły o 7,1 proc..

Ceny producentów owoców w kwietniu 2023 r. były o 4,2 proc. niższe niż przed rokiem. Spadki cen dotyczyły m.in. jabłek deserowych o -7,2 proc. oraz truskawek o -1,8 proc.. W przypadku warzyw (+19,2 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r.) szczególnie wzrosły ceny kalafiora (+35,6 proc.) i sałaty (+23,5 proc.). Ziemniaki były w kwietniu 2023 r. droższe o 36,7 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r. W marcu 2023 r. zmiana w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku wyniosła +43,8 proc.

Cena mleka w kwietniu 2023 r. była o 3,9 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, podczas gdy w marcu 2023 r. wciąż wynosiła 7,4 proc. więcej niż w kwietniu i marcu 2022 r. W porównaniu do marca 2023 r. cena mleka spadła o 6,1 proc. Wzrost cen jaj rok do roku nadal nieznacznie słabł w kwietniu 2023 r. i wyniósł +41,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2022 r. W marcu 2023 r. zmiana w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego wyniosła +46,8 proc.