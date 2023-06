Inflacja HICP (czyli liczona według metodologii Eurostatu) wyhamowała w strefie euro z 7 proc. w kwietniu do 6,1 proc. w maju, podczas gdy średnio prognozowano, że wyniesie 6,3 proc.

Inflacja bazowa HICP (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) wyniosła natomiast 5,3 proc., po 5,6 proc. w kwietniu. Oczekiwano, że zejdzie ona tylko do 5,5 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, wyhamowała z 1 proc. do 0,2 proc. Ceny żywności wzrosły w maju o 12,5 proc. rok do roku, ale energia staniała o 1,7 proc. Ze wstępnych danych wynika, że krajami strefy euro o najwyższej inflacji HICP w maju były Łotwa i Słowacja. W obu z nich ceny wzrosły o 12,3 proc. Najniższa była w Luksemburgu, gdzie wyniosła tylko 2 proc., a spośród dużych gospodarek – w Hiszpanii, gdzie zeszła do 2,9 proc. W Niemczech sięgnęła 6,3 proc., we Francji – 6 proc., a we Włoszech – 8,1 proc.