PKB Wielkiej Brytanii. Wyspy jak na razie ominęła recesja

PKB Wielkiej Brytanii zwiększył się w pierwszym kwartale o 0,1 proc. kwartał do kwartału, po takiej samej zwyżce w poprzednich trzech miesiącach. Licząc rok do roku, wzrost gospodarczy zwolnił z 0,6 proc. do 0,2 proc.