Główna stopa procentowa w Wielkiej Brytanii została podniesiona do najwyższego poziomu od października 2008 r. Za taką decyzją opowiedziało się siedmiu członków Komitetu Polityki Pieniężnej. Przeciwko niej były dwie "gołębio" nastawione członkinie: Silvana Tenreyro i Swati Dhingra. Argumentowały one, że podwyżka stóp jest niepotrzebna, gdyż inflacja powinna ostro spadać w tym roku.

Większość członków Komitetu uznała jednak, że inflacja (wynosząca w marcu 10,1 proc.) jest wciąż zbyt wysoka, by zrezygnować z zacieśniania polityki pieniężnej. Bank Anglii zapowiedział w swoim komunikacie, że może jeszcze podnosić stopy w nadchodzących miesiącach, jeśli uzna, że presja inflacyjna jest zbyt długotrwała.

Bank Anglii podwyższył również prognozy dla gospodarki brytyjskiej. Nie spodziewa się on już, że wejdzie ona w tym roku w recesję. O ile jeszcze w listopadzie prognozował on, że PKB będzie kurczył się nieprzerwanie przez 15 miesięcy, to obecnie spodziewa się, że wzrost gospodarczy w 2023 r. będzie płaski, a w 2024 r. wyniesie 0,9 proc. To największa pozytywna rewizja prognoz, odkąd w 1997 r. zaczął funkcjonować Komitet Polityki Pieniężnej.

"Poprawa prognoz odzwierciedla silniejszy globalny wzrost gospodarczy, niższe ceny energii, wsparcie fiskalne w wiosennym budżecie oraz możliwość tego, że ciasny rynek pracy będzie prowadził do niższych zapobiegawczych oszczędności w gospodarstwach domowych" - mówi raport Banku Anglii.

Taki scenariusz oznacza też jednak podwyższone ryzyko, że inflacja dłużej utrzyma się powyżej poziomu docelowego. Bank Anglii spodziewa się jednak, że będzie ona hamowała w nadchodzących miesiącach. O ile w drugim kwartale ma ona wynieść średnio 8,2 proc., w trzecim 7 proc., to w czwartym zejdzie średnio do 5,1 proc.