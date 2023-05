Akcje koncernu naftowego Shell zyskiwały podczas czwartkowej sesji nawet 2 proc. Inwestorów ucieszyły dobre wyniki spółki. Shell miał w pierwszych trzech miesiącach roku 9,6 mld USD zysku netto, co było wynikiem rekordowym jak na pierwszy kwartał. Średnio prognozowano, że koncern wypracuje 7,96 mld USD zysku netto. Uzyskał tak dobry wynik, mimo że w pierwszym kwartale ceny ropy i gazu spadały. Zadłużenie Shella spadło natomiast, licząc rok do roku, o 48,5 mld USD do 44,2 mld USD.