Zysk UBS spadł o ponad połowę. Bank uspokaja: „mamy duży napływ klientów

Zysk netto szwajcarskiego banku UBS zmniejszył się w pierwszym kwartale o 52 proc. rok do roku, do 1,03 mld dolarów. Średnio oczekiwano, że wyniesie on 1,75 mld dolarów. Bank doświadczył jednak napływu pieniędzy od klientów.