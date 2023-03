Ogromną zmienność notują od początku tygodnia akcje banku UBS, który w niedzielę zgodził się na mające uspokoić inwestorów przejęcie borykającego się z problemami Credit Suisse. W poniedziałek tuż po otwarciu giełdy w Zurychu ich kurs spadał nawet do 14,38 franka, czyli o 16 proc. w porównaniu z piątkowym zamknięciem, jednak już we wtorek zbliżał się do 19 franków, wychodząc na około 10-procentowy plus.

W tym odbiciu przeszkodzić nie zdołało obniżenie przez S&P oraz Moody’s perspektywy dla ratingu banku do negatywnej. Jak przyznają analitycy obu agencji, zagrożenie obniżeniem oceny wiarygodności kredytowej banku to bezpośredni skutek wycenionego na 3 mld franków przejęcia odwiecznego konkurenta. UBS będzie się teraz musiało zmierzyć z ryzykiem związanym ze skomplikowanymi procesami integracyjnymi i restrukturyzacyjnymi.