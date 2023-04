Zysk netto szwajcarskiego banku UBS zmniejszył się w pierwszym kwartale o 52 proc. rok do roku, do 1,03 mld dolarów. Średnio oczekiwano, że wyniesie on 1,75 mld dolarów. Bank doświadczył jednak napływu pieniędzy od klientów.

Spadek zysku UBS miał związek głównie z koniecznością przeznaczenia dodatkowych 665 mln dolarów na rezerwy związane z kosztami postępowania prawnego związanego z amerykańskimi pożyczkami hipotecznymi. – Mamy nadzieję, że możemy wkrótce zamknąć ten trwający od 15 lat rozdział – stwierdził Sergio Ermotii, prezes UBS. Określił on wyniki za pierwszy kwartał jako „bardzo solidne”.