UBS przypomniał w komunikacie, że Ermotti z sukcesem zreorganizował bank po kryzysie z 2008 r. i doprowadził w nim do pozytywnej zmiany kulturowej. "To pomogło odzyskać zaufanie klientów i udziałowców, a jednocześnie przywrócić dumę z pracy dla UBS" - mówi komunikat tego banku.

Ermotti przejmie stanowisko prezesa od Ralpha Hamersa. Hamers nadal będzie jednak pracować dla UBS, ale jako doradca władz banku. Ma pomagać w sprawnej realizacji transakcji przejęcia Credit Suisse.

- Było bardzo wyraźnie widać, że Hamers nie był do końca zadowolny z wymuszonego "ślubu" z Credit Suisse. Moim zdaniem widzimy teraz tego skutki - twierdzi Peter Garnry, analityk Saxo Banku. Tymczasem Ermotti, we wrześniowym wywiadzie dla dziennika "NZZ am Sonntag" stwierdził, że nie widzi powodu ekonomicznego, by w Szwajcarii funkcjonowały dwa wielkie banki.