UBS płaci za włączenie do siebie Credit Suisse

Akcje szwajcarskiego banku UBS zyskiwały podczas wtorkowej sesji nawet o 4 proc. Inwestorom wyraźnie nie przeszkadzało to, że ten pożyczkodawca poniósł w trzecim kwartale pierwszą stratę od 2017 r. Owa strata netto wyniosła 785 mln USD i była wyższa od prognoz. Inwestorzy byli świadomi jednak, że była ona głównie związana z kosztami integracji z bankiem Credit Suisse, ratunkowo przejętym wiosną, w transakcji zaaranżowanej przez regulatorów. Rynek uznał też za dobry sygnał to, że UBS miał w trzecim kwartale zysk operacyjny wynoszący 844 mln USD. Był on wyższy od prognoz. Przychód grupy UBS wyniósł natomiast 11,7 mld USD i był o 23 proc. większy niż w drugim kwartale.