Poniedziałek przynosi odbicie dolara na szerokim rynku, chociaż jest ono już redukowane. Powód to zaskakująca decyzja kartelu OPEC+, który wbrew oczekiwaniom podjął decyzję o redukcji wydobycia ropy, co doprowadziło dzisiaj rano do wyraźnej zwyżki tego surowca.