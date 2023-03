Kary finansowe – od grzywny do konfiskaty przychodów ze sprzedaży – oraz czasowe wykluczenie z udziału w przetargach publicznych i w publicznym dofinansowaniu grozi firmom naruszającym przepisy dyrektywy Green Claims, której projekt Komisja Europejska ogłosiła oficjalnie w połowie tego tygodnia. Dyrektywa ma skutecznie ograniczyć zjawisko greenwashingu marketingowego, a konkretnie niezgodnych z prawdą deklaracji o ekologicznym charakterze produktów, opakowań czy firm. Jak szacuje organizacja pozarządowa European Environmental Bureau, nawet 75 proc. produktów oferowanych na wspólnym rynku zawiera bezpośrednie lub domniemane komunikaty środowiskowe.

– Chociaż europejscy konsumenci chcą się przyczyniać do zielonej, zrównoważonej gospodarki o coraz bardziej zamkniętym obiegu, to ich skuteczną rolę w zielonej transformacji utrudniają bariery, które ograniczające możliwość dokonywania prośrodowiskowych wyborów przy półce sklepowej. Te bariery to brak zaufania do wiarygodności „zielonych” komunikatów marketingowych i powszechność wprowadzających w błąd praktyk handlowych dotyczących ekologicznego charakteru produktów – argumentuje KE we wstępie do projektu dyrektywy. Według analizy KE w 2020 r. aż 40 proc. green claims było całkowicie bezzasadnych, przy czym 53 proc. opierało się o niejasne czy wręcz wprowadzające w błąd informacje. Unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius, który przedstawił projekt dyrektywy jako przykład greenwashingu, podał podkoszulki „zrobione z przetworzonych butelek PET”, w których skład surowca z recyklingu nie przekracza 1 proc.

Teraz wszystkie deklaracje dotyczące „zielonego” charakteru czy składu produktów będą musiały być potwierdzone przez rzetelne badania niezależnych ośrodków przeprowadzone według uznanych, międzynarodowych standardów. Wraz z Green Claims Komisja Europejska ogłosiła też projekt propozycję dyrektywy dotyczącej popularyzacji naprawy produktów zamiast ich wymiany na nowe. Przepisy zobowiążą kraje Unii do utworzenia platform online z rejestrem firm zajmujących się naprawą i skupem używanych produktów.