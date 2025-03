Właściciel Wirtualnej Polski poprawił wyniki. Notowania akcji w górę

Notowana na giełdzie w Warszawie Wirtualna Polska Holding, właściciel portalu wp.pl i coraz większy gracz w segmencie rezerwacji turystycznych w 2024 roku wykazała wzrost przychodów o ponad 9 proc. do 1,56 mld zł, ale akcjonariuszom przyniosła podobny zarobek co w 2023 r.: około 155 mln zł.

Reklama

WP Holding zaskoczył zyskami kwartalnymi

Wyniki za ostatni kwartał 2024 r. pozytywnie zaskoczyły analityków z biur maklerskich i przecenione przez ostatnich 12 miesięcy o prawie 30 proc. akcje Wirtualnej Polski zyskują po publikacji sprawozdania rocznego kilka procent. Walor kosztował już 81,7 zł (o około 6 proc. więcej niż w poniedziałek na zamknięciu sesji).

W czwartym kwartale 2024 r. WP Holding miał 400 mln zł przychodu (wzrost o 10,7 proc. rok do roku), podczas gdy średnia biur maklerskich ankietowanych przez PAP mówiła o 387,4 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA grupy powiększył się rok do roku o 16,7 proc. do 132 mln zł (analitycy oczekiwali 122,4 mln zł), zysk operacyjny urósł o 4,4 proc. do 77,6 mln zł (wobec oczekiwanego 72,1 mln zł), a zysk netto o 14,3 proc. do 44,9 mln zł (biura spodziewały się niecałych 40 mln zł).

- Spółka zaskoczyła na plus we wszystkich segmentach, w tym najbardziej w turystyce, choć tam sezonowo czwarty kwartał nie waży wiele w wynikach. W mediach co prawda przychody były zbliżone do oczekiwań, ale udało się nieco mocniej niż zakładaliśmy ograniczyć koszty – komentuje Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon.

Analitycy liczą na poprawę trendów w segmencie medialnym

Maciej Bobrowski, analityk BDM akcentuje szczególnie widoczną w wynikach WPH poprawę zyskowności segmentu reklama i subskrypcje.