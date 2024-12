Zmiany, które wymagają zmiany przepisów krajowych

Zmiana MAR pociąga za sobą czasami konieczność zmiany przepisów krajowych. Tak jest w przypadku zmiany wysokości sankcji za naruszenie przepisów tego rozporządzenia. Nowelizacja modyfikuje wysokość sankcji za naruszenie przepisów MAR poprzez przeredagowanie przepisów w ten sposób, że sankcje mają być oparte głównie na procencie przychodów podmiotu dokonującego naruszenia art. 17 MAR oraz dodanie procentu przychodów podmiotu dokonującego naruszenia jako głównego kryterium wymiaru sankcji za naruszenia art. 18, 19 i 20 MAR.

Zmiany od 4 grudnia

Dochodzimy w końcu do tych zmian, które są stosowane już od środy. Najważniejszą jest podniesienie progu wartości transakcji insiderów wymagających ujawnienia z 5 tys. do 20 tys. euro. Jest to zmiana oczekiwana przez rynek, która z jednej strony ułatwi życie osobom zobowiązanym, z drugiej przynajmniej w części usunie szum informacyjny spowodowany nadmiernym raportowaniem. Zgodnie z nowymi przepisami „właściwy organ” może ten próg podnieść do 50 tys. lub obniżyć go do 10 tys. euro. Na dzień rozpoczęcia stosowania tej regulacji (4 grudnia) polski organ nadzoru nie podjął decyzji ani o podwyższeniu, ani (co było bardziej prawdopodobne) o obniżeniu tego progu.

Od wczoraj jest też stosowana zmiana MAR polegająca na modyfikacji wydawania zgód na transakcje w okresach zamkniętych głównie poprzez umożliwienie sprzedaży innych instrumentów finansowych niż akcje. Jest to oczekiwana przez rynek zmiana, bo z jakiegoś powodu do tej pory można było zwolnić osoby pełniące obowiązki zarządcze z okresów zamkniętych tylko w odniesieniu do akcji.

Czy zatem nowelizacja MAR to przysłowiowy mały deszcz z dużej chmury? Szczegółowo o tym, co i kiedy zmienia się w rozporządzeniu MAR i jakie są lub będą tego konsekwencje dla emitentów będziemy rozmawiać w ramach Forum Cenotworczości na webinarium SEG w najbliższą środę, tj. 11 grudnia.