Polacy nie lubią reklam, zwłaszcza na telefonach i social mediach

Nie jest zaskoczeniem, że większość Polaków sceptycznie podchodzi do przekazów reklamowych. 65 proc. ankietowanych deklaruje, że nie lubi reklam. Jednocześnie 20 proc. ogląda je lub je wysłuchuje – wynika z badania Maison&Partners dla firmy iPoster. Przy czym 12 proc. ankietowanych przyznaje, że lubi przekazy marketingowe i chętnie się z nimi zapoznaje. Branżowi analitycy zauważają, że to deklaracje, a realnie tolerancja dla reklam jest znacznie wyższa. Tym bardziej że tego rodzaju przekazy mają różne formy i często wielu użytkowników może nie zorientować się, iż ma do czynienia z reklamą.