Na skoordynowaną akcję zwiększającą płynność w systemie finansowym zdecydowały się: amerykański Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Japonii, Bank Anglii, Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Kanady. Od poniedziałku rozszerzają one dotychczasowy program w ramach którego Fed codziennie oferuje im dolary w zamian za waluty lokalne. Akcja ta ma być prowadzona co najmniej do końca kwietnia.

„To posłuży jako ważne wsparcie płynnościowe, mające na celu zmniejszenie napięć na globalnych rynkach i zarazem ograniczenie efektów takich napięć na podaż kredytu dla gospodarstw domowych i biznesów” – mówi komunikat Fedu.

Jak dotąd zapotrzebowanie na tego rodzaju swapy było dosyć małe. W dniu 15 marca banki centralne skorzystały z tych swapów opiewających łącznie na 470,5 mln USD. Na początku pandemii dzienne zapotrzebowanie wynosiło zaś nawet 446 mld USD, a w najgorszym okresie paniki na rynkach w 2008 r. 583 mld USD.