Wydarzeniem wczorajszego dnia miała być publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia FOMC. Niemniej tzw. “minutes” niczym nie zaskoczyły, przez co reakcja na rynku była umiarkowana. Bankierzy centralni zwrócili uwagę na to, że inflacja spowalnia, jednak byli zgodni co do tego, że jest jeszcze za wcześnie, aby zakończyć cykl podwyższania stóp procentowych. Po publikacji protokołu FOMC, dolar nieznacznie się umocnił, z kolei indeksy giełdowe cofnęły.