Impossible Foods, którego siedziba znajduje się w Kalifornii, planuje nową rundę zwolnień, w związku z czym pracę straci ponad 100 z obecnie zatrudnianych przez firmę około 700 pracowników. Jak wynika z wewnętrznego dokumentu, do którego dotarł Bloomberg, producent bezmięsnych hamburgerów i kiełbasek zamierza wypłacić im odprawy.

Klienci rzadziej zamawiają „Impossible Whoppera”

Dzieje się to po tym, jak ledwie w październiku producent „bezmięsnego mięsa” ograniczył zatrudnienie o 6 proc. Mimo to kierownictwo twierdzi, firma jest w dobrej kondycji. We wrześniowym wywiadzie dyrektor generalny Peter McGuinness zapewniał o mocnym bilansie i dużych zapasach gotówki.

Jak zauważa Bloomberg, Impossible Foods szybko zwiększało sprzedaż do restauracji i supermarketów. Jednak utrzymanie tempa wzrostu może być trudne, bo zainteresowanie mięsem pochodzenia roślinnego spada. Według zajmującej się badaniami rynku firmy IRI sprzedaż mrożonych produktów będących alternatywą dla mięsa spadła w ostatnich 52 tygodniach o 15 proc.

Jak tymczasem oblicza ośrodek NPD Group, zamówienia na burgery roślinne w restauracjach i punktach gastronomicznych spadły w ciągu 12 miesięcy zakończonych w listopadzie o 9 proc. Produkty Impossible Foods sprzedawane są w największych sieciach restauracji – przykładowo Burger King oferuje „Impossible Whoppera”.

Wizerunek się pogarsza, akcje Beyond Meat tracą

Na spadek zainteresowania „bezmięsnym mięsem” wskazują też badania doświadczeń konsumenckich. Jak ustaliła prowadząca je firma HundredX, w ostatnim roku wzrósł odsetek klientów, którzy jedli roślinne imitacje mięsa, ale twierdzą, że są mniej skłonne do powtórzenia tego w przyszłości. Jedną z głównych przyczyn jest fakt, że pogarsza się wizerunek zamienników mięsa. Choć w 2020 r. około połowy amerykańskich konsumentów uważało, że roślinne alternatywy mięsa są zdrowe, to według raportu Citi Global Insights, teraz sądzi tak mniej niż co trzeci.

Tymczasem w ubiegłym roku zatrudnienie obciął również główny konkurent Impossible Foods. Beyond Meat, bo o nim mowa, sięgnął po taki krok w związku ze spadkiem sprzedaży. Notowania jego akcje odbijają od początku roku o około 35 proc., po tym jak w 2022 r. tąpnęły o 81 proc. Impossible Foods nie jest notowane na giełdzie.