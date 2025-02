Polska wódka podbija świat

Polska wódka zdobywa rynki zagraniczne zwłaszcza po zniknięciu rosyjskiej konkurencji, na którą nałożono w wielu państwach embargo w efekcie ataku tego kraju na Ukrainę. W efekcie w 2024 r., według danych na koniec listopada, eksport polskiej wódki wzrósł o ponad 7 proc. Mimo lekkiego spadku na rynkach unijnych poza nimi wzrósł aż o 28,2 proc. – wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2024 r. na rynki zagraniczne trafiły wyroby spirytusowe już za ponad 500 mln euro. To wynik z końca listopada, a wynik grudnia znacząco go podniesie. Ogółem branża ocenia perspektywy sprzedaży poza Polską jako obiecujące. – Wartość eksportu polskich wyrobów spirytusowych rośnie średnio po 13 proc. rocznie w ciągu ostatnich dwóch dekad. Polskie wódki cieszą się uznaną renomą na całym świecie, co przyczynia się do ich rosnącej popularności – mówi Emilia Rabenda, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. – Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost eksportu jest embargo na rosyjskie produkty, które zwiększyło popyt na wysokiej jakości alkohole pochodzące z Polski – dodaje.