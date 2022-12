Wtorkowa sesja zakończyła się wzrostem WIG20 o 1,1 proc., co było – jak zauważają dziś w porannych komentarzach analitycy – najlepszym wynikiem na Starym Kontynencie wśród głównych benchmarków. To kolejne potwierdzenie całkiem dobrej postawy warszawskiej giełdy w końcówce roku. Forma GPW kontrastuje zwłaszcza z rynkiem amerykańskim. Na Wall Street udało się co prawda wczoraj przerwać serię zniżek, jednak wzrost indeksów był symboliczny i trudno mówić o odbiciu. Od początku miesiąca S&P 500 traci ponad 6 proc. i presja na spadki nie ustaje. Co może dziś czekać inwestorów?