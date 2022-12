Finansiści zastanawiają się czy nie byłyby korzystniejsze pożyczki pod zastaw akcji Tesli kontrolowanej przez Muska.

Reklama

Jednak to tylko jedna z opcji rozważanych przez grupę banków, której liderem jest Morgan Stanley. Poza nim są w niej Bank of America Corp., Barclays, BNP Paribas , Mitsubishi UFJ Financial Group., Mizuho Financial Group i Societe Generale.

Kiedy Elon Musk przejmował Twittera za 44 miliardy dolarów część tej transakcji została sfinansowana długiem kupowanej firmy o wartości 13 miliardów dolarów.

Jednak na skutek pogorszenia sytuacji na rynkach kredytowych a także zamieszania podczas przejmowania Twittera przez Muska banki nie znalazły kupców na obligacje wyemitowane przez Twittera i musiały wyłożyć swoje pieniądze.

Jeśli struktura tego długu nie zmieni się roczne odsetki od tego zadłużenia płacone przez Twittera będą sięgały 1,2 mld USD. Gdyby zdecydowano się na pożyczki pod zastaw akcji Tesli zadłużenie to obciążyłoby kieszeń Elona Muska.

Reklama

Ze źródeł agencji Bloomberg wynika, że banki w przyszłym roku będą próbowały sprzedać obligacje Twittera inwestorom instytucjonalnym.