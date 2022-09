Mocno do przyspieszenia inflacji przyczyniły się ceny energii. Wzrosły one we wrześniu o 40,8 proc. Ceny żywności, alkoholi i wyrobów tytoniowych zwiększyły się w tym czasie o 11,8 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Kiepskie nastroje w Europie Niemiecki październikowy indeks nastrojów konsumenckich GfK spadł do -42,5, ze zrewidowanego w dół odczytu -36,8 we wrześniu i poniżej odczytu -39,0 przewidywanego przez analityków ankietowanych przez Reuters.

Najwyższa inflacja HICP była we wrześniu w Estonii. Wyniosła aż 24,2 proc. Najniższa zaś była we Francji. Wyhamowała tam do 6,2 proc.

- Skok inflacji w strefie euro we wrześniu do dwucyfrowego poziomu jest poważnym zmartwieniem dla Europejskiego Banku Centralnego. Pomimo słabych perspektyw gospodarczych, spodziewamy się, że EBC potraktuje inflację jako priorytet i w październiku dokona kolejnej dużej podwyżki stóp – uważa Jessica Hinds, ekonomistka Capital Economics.