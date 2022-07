Według oficjalnych danych opublikowanych w poniedziałek Niemcy odnotowały w maju deficyt w handlu zagranicznym w wysokości 1 miliarda euro (1,04 miliarda dolarów). Według Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) eksport i import wzrosły w maju o 11,7 proc. i 27,8 proc. do odpowiednio 125,8 mld euro i 126,7 mld euro rok do roku. W ujęciu miesięcznym niemiecki eksport odnotował spadek o 0,5 proc., podczas gdy import wzrósł w maju o 2,7 proc.

Ekonomiści ankietowani przez The Wall Street Journal spodziewali się w maju nadwyżki w wysokości 3,0 mld euro, 0,9 proc. wzrostu eksportu i 0,2 proc. wzrostu importu.

Destatis poinformował również, że eksport tego kraju do Rosji wzrósł o 29,4 proc. do 1 miliarda euro w maju w porównaniu z kwietniem i spadł o 54,6 proc. w porównaniu z majem 2021 roku. W maju niemiecki import z Rosji spadł o 9,8 proc. miesiąc do miesiąca.