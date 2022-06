Cena surowca gatunku Brent rosła we wtorek o 1,6 proc. dochodząc do 124 USD za baryłkę, czyli do najwyższego poziomu od marca. Surowiec gatunku WTI drożał natomiast o 1,5 proc., a jego cena doszła do prawie 120 USD za baryłkę. Od początku roku zyskała już 58 proc., a przez ostatnie 12 miesięcy wzrosła o 75 proc. To, że zbliżyła się do szczytu z marca było m.in. reakcją na przyjęcie przez Radę Europejską szóstego pakietu sankcji na Rosję obejmującego m.in. częściowe embargo na import rosyjskiej ropy.