Drugi co do wielkości koncern energetyczny w kraju powołał do życia spółkę Enea Elkogaz, która będzie odpowiedzialna za zaadaptowanie bloków węglowych na potrzeby gazu w jednym z największych w kraju kompleksie energetycznym w Kozienicach. Poznański koncern chce w tym porozumieć się ze Skarbem Państwa, gdzie bloki węglowe trafią do końca tego roku.