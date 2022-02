Odsetek płatności z udziałem renminbi, jak również nazywany jest chiński juan, wzrósł do 3,2 proc., wskazują dane Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.

W okresie minionych trzech miesięcy pozycję juana wzmocniły zakupy chińskich obligacji skarbowych przez międzynarodowe fundusze, a także decyzja rosyjskiego Gazpromu Nieft. Rosyjskie samoloty w chińskich portach lotniczych za paliwo będą płacić juanami a nie dolarami.

Czytaj więcej Analizy rynkowe #WykresDnia: Chińskie luzowanie. Juan najwyżej od dwóch tygodni Ludowy Bank Chin zasilił system bankowy za pomocą kredytu średnioterminowego, pozostawiając stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Obecnie w światowym rankingu popularności juan zajmuje czwartą pozycje, podczas gdy w październiku 2010 roku był dopiero 35, przypomina Bloomberg.

Mimo tego skoku renminbi wciąż pozostaje daleko w tyle za amerykańskim dolarem i euro, których udział wynosi odpowiednio 39,9 proc. i 36,56 proc. Trzeci na podium jest brytyjski funt z dorobkiem 6,3 proc.