W II połowie tego roku najważniejszym planowanym zdarzeniem w grupie kapitałowej Toya będzie zawarcie przyrzeczonej umowy zakupu nieruchomości w miejscowości Oddział, w gminie Żabia Wola (około 40 km na południowy zachód od Warszawy). Na tym terenie trwa budowa obiektów magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej powierzchni użytkowej około 57,8 tys. mkw. Cenę ustalono na ponad 41,6 mln euro netto (179 mln zł według obecnego kursu NBP), przy czym zadatek w wysokości 25 proc. zapłacono w dniu zawarcia umowy przedwstępnej. Finansowanie zakupu zabezpieczono m.in. kredytem inwestycyjnym w wysokości 31,2 mln euro.

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Najpóźniej za trzy miesiące Toya chce sfinalizować zakup nieruchomości

– W krótkim okresie inwestycja może powodować zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie oraz wzrost kosztów odsetkowych i innych kosztów związanych z transakcją. W dłuższej perspektywie powinna jednak zwiększyć efektywność procesów magazynowych i dystrybucyjnych, ograniczyć koszty wynajmu powierzchni magazynowych oraz zapewnić grupie możliwość obsługi większego wolumenu działalności – tłumaczy Grzegorz Pinkosz, prezes Toyi. Jednocześnie przyznaje, że dokładny wpływ inwestycji na tegoroczne wyniki grupy nie został określony.

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Zgodnie z umową przedwstępną finalizacja transakcji ma nastąpić nie później niż 2 listopada, po spełnieniu określonych warunków zawieszających. Wówczas spółka będzie zobowiązana do zapłaty pozostałych 75 proc. ceny netto oraz podatku VAT. Transakcja może również istotnie zwiększyć wartość aktywów trwałych i poziom zadłużenia grupy. Ponadto w wynikach za 2026 r. mogą pojawić się związane z nią koszty finansowania, koszty transakcyjne oraz amortyzacja.

Równolegle do działań związanych z nabyciem nowej nieruchomości zarząd będzie koncentrował się na utrzymaniu wysokiej dostępności produktów i jakości obsługi klientów, ponieważ czynniki te bezpośrednio wpływają na wolumen sprzedaży i konkurencyjność grupy. – Kolejne cele obejmują rozwój sprzedaży hurtowej, e-commerce i eksportu, odbudowę sprzedaży w kanale sieci handlowych, dalszą dywersyfikację geograficzną, optymalizację łańcucha dostaw oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej. Istotne będzie także rozwijanie i modernizowanie szerokiego portfela produktowego, wprowadzanie nowych produktów oraz wykorzystywanie rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie ofertą – deklaruje Pinkosz.

Sytuacja geopolityczna wywołuje niepewność w grupie Toya

Prezes Toyi dodaje, że o kondycji finansowej grupy w II połowie tego roku będzie decydowała m.in. dynamika sprzedaży i struktura sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kanałami dystrybucji i rynkami. Kluczowe znaczenie będzie też miał poziom realizowanych marż, dostępność produktów, rotacja zapasów i należności, kursy walut obcych, ceny zakupu towarów, koszty frachtu oraz koszty finansowania.

– Najwięcej niepewności wywołują sytuacja geopolityczna, możliwość dalszych zakłóceń transportu morskiego, wahania walut i stóp procentowych oraz ryzyko osłabienia koniunktury na rynkach, na których działa grupa. Ważnym wyzwaniem będzie również równoczesne finansowanie bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i dużej inwestycji w nieruchomość logistyczną – przyznaje Pinkosz.

Z drugiej strony optymizmem napawają go utrzymujący się wzrost sprzedaży, poprawa marży brutto, dobre wyniki kanału hurtowego i e-commerce, rozwój eksportu oraz konsekwentne inwestowanie w logistykę i dostępność produktów. Pozytywnym czynnikiem jest także dostęp do finansowania uzyskany w kilku bankach, co dywersyfikuje źródła kapitału i ogranicza zależność od jednego kredytodawcy.

Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale grupa specjalizująca się w handlu narzędziami i elektronarzędziami zwiększyła przychody o 5,8 proc. (do 245,3 mln zł), do czego przyczynił się wzrost sprzedaży w hurcie, eksporcie i kanale e-commerce. Spadek zanotowano za to do sieci handlowych. Mimo poprawy przychodów skonsolidowany zysk netto spadł o 8,1 proc. (do 22,6 mln zł).