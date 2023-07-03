Wydatki na obronność w Polsce mocno rosną

Stopy wzrostu wydatków w poszczególnych państwach są zróżnicowane. Największą dynamikę widać w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, krajów nordyckich i Niemiec, a więc obszarów geograficznie najbliższych Rosji. Dane Europejskiej Agencji Obrony wskazują, że ostatni wzrost wydatków zbrojeniowych w krajach UE napędzany był przez zamówienia sprzętu wojskowego oraz B+R.

Inwazja Rosji na Ukrainę była wyraźnym bodźcem do wzrostu wydatków zbrojeniowych krajów NATO. W 2024 r. 18 z 32 członków NATO spełniło cel 2 proc. PKB rocznie przeznaczonych na obronę narodową wobec tylko 6 krajów w 2021 r. Po szczycie NATO w Hadze ustanowiono nowy cel wydatków: 5 proc. rocznego PKB do 2035 r. Cel został podzielony na dwie części: 3,5 proc. na obronność oraz 1,5 proc. na wsparcie odporności. USA pozostają dominującym członkiem NATO pod względem wydatków na obronę narodową, jednak ich udział spada. W 2021 r. wynosił 70 proc., a w 2024 r. 63 proc.